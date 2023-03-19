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بعد تألقه اللافت ضد الفتح

عبدالرزاق حمدالله يخطف نجومية الجولة الـ21

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ مساءً
عبدالرزاق حمدالله يخطف نجومية الجولة الـ21
المواطن - فريق التحرير

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ظهر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بشكل مميز مع فريقه الاتحاد ضد الفتح، ليكون الأفضل في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

تألق عبدالرزاق حمدالله

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الفتح بالأمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وانتهت المباراة بفوز العميد بنتيجة 5\1.

الفتح والاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @SPL

ومنحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبدالرزاق حمدالله التقييم الأعلى في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي بـ9.8 درجات، وذلك بعدما سجل هاتريك في شباك الفتح، ليُعزز من تواجد الاتحاد في الصدارة.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

وأصبح عبدالرزاق حمدالله أكثر من سجل هاتريك في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، كما وقع على الهدف رقم 700 للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تاريخ البطولة.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

الاتحاد ينفرد بصدارة دوري روشن

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 50 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق نقطة عن أقرب منافسيه النصر، فيما تجمد رصيد الفتح عند 32 نقطة في المركز السادس.

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