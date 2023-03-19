عبدالرزاق حمدالله يخطف نجومية الجولة الـ21

ظهر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بشكل مميز مع فريقه الاتحاد ضد الفتح، ليكون الأفضل في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

تألق عبدالرزاق حمدالله

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الفتح بالأمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وانتهت المباراة بفوز العميد بنتيجة 5\1.

ومنحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبدالرزاق حمدالله التقييم الأعلى في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي بـ9.8 درجات، وذلك بعدما سجل هاتريك في شباك الفتح، ليُعزز من تواجد الاتحاد في الصدارة.

وأصبح عبدالرزاق حمدالله أكثر من سجل هاتريك في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، كما وقع على الهدف رقم 700 للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تاريخ البطولة.

الاتحاد ينفرد بصدارة دوري روشن

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 50 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق نقطة عن أقرب منافسيه النصر، فيما تجمد رصيد الفتح عند 32 نقطة في المركز السادس.