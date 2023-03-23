عبدالرزاق حمدالله يسعى لاستعادة لقب الهداف

يسعى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والحفاظ على صدارة هدافي دوري روشن السعودي.

تألق عبدالرزاق حمدالله

وخطف حمدالله الأنظار في الجولة الـ21، بعدما سجل هاتريك في شباك الفتح، لينجح في العودة إلى صدارة دوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ موسم 2019\ 2020، والذي شهد تتويجه بلقب الهداف.

وكان عبدالرزاق حمدالله قد توج بلقب هداف دوري المحترفين مرتين بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في موسم 2018\ 2019 برصيد 34 هدفًا، وفي الموسم التالي بـ29 هدفًا.

ويُعد عبدالرزاق حمدالله الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف بدوري روشن السعودي هذا الموسم، ويتصدر قائمة الهدافين برصيد 15 هدفًا، وبفارق هدف وحيد عن نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا.

الاتحاد ينفرد بالصدارة

على الجانب الآخر، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات دوري روشن السعودي بعد فترة التوقف الدولي الحالية بمواجهة ضمك، يوم 4 أبريل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 5 لقاءات، وخسر مواجهة واحدة فقط.