Icon

سبب فقدان البعض لبهجة رمضان Icon الاتحاد يقترب من حل أزمة الرخصة الآسيوية Icon مجلس العموم البريطاني يحظر تيك توك على هواتفه Icon لاعبون ساهموا بأكثر من هدف في دوري روشن Icon الحمدان: عام الشعر العربي لغة ثقافية عالمية Icon ميليشيا الحوثي تعدم يمنيًا وتسحل جثته Icon تحذير من كسر الصيام على القهوة Icon عبدالرزاق حمدالله يسعى لاستعادة لقب الهداف Icon خيارات جديدة لـ الصندوق العقاري بمنتج البناء الذاتي Icon وزير السياحة: توطين القطاع لا يقبل النقاش أو التأجيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

عبدالرزاق حمدالله يسعى لاستعادة لقب الهداف

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٣ مساءً
عبدالرزاق حمدالله يسعى لاستعادة لقب الهداف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والحفاظ على صدارة هدافي دوري روشن السعودي.

تألق عبدالرزاق حمدالله

وخطف حمدالله الأنظار في الجولة الـ21، بعدما سجل هاتريك في شباك الفتح، لينجح في العودة إلى صدارة دوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ موسم 2019\ 2020، والذي شهد تتويجه بلقب الهداف.

حمدالله لاعب النصر
حمدالله

وكان عبدالرزاق حمدالله قد توج بلقب هداف دوري المحترفين مرتين بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في موسم 2018\ 2019 برصيد 34 هدفًا، وفي الموسم التالي بـ29 هدفًا.

ويُعد عبدالرزاق حمدالله الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف بدوري روشن السعودي هذا الموسم، ويتصدر قائمة الهدافين برصيد 15 هدفًا، وبفارق هدف وحيد عن نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

الاتحاد ينفرد بالصدارة

على الجانب الآخر، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات دوري روشن السعودي بعد فترة التوقف الدولي الحالية بمواجهة ضمك، يوم 4 أبريل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 5 لقاءات، وخسر مواجهة واحدة فقط.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني
المجتمع

ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني

المجتمع
خبير أرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة على 3 مناطق
السعودية اليوم

خبير أرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة على...

السعودية اليوم
رفع الميزانية العسكرية للصين لتصبح الثانية عالميًا
العالم

رفع الميزانية العسكرية للصين لتصبح الثانية عالميًا

العالم
مصابة بالتأتأة: فقدت النطق بعد تعنيف معلمة
السعودية اليوم

مصابة بالتأتأة: فقدت النطق بعد تعنيف معلمة

السعودية اليوم
طلقات نارية تستهدف عائلة ميسي ورسالة تهديد للاعب
العالم

طلقات نارية تستهدف عائلة ميسي ورسالة تهديد...

العالم
حكم بريطاني ينتصر لضحايا انفجار مرفأة بيروت
العالم

حكم بريطاني ينتصر لضحايا انفجار مرفأة بيروت

العالم
أكبر مهرجان لـ آلة العود في العالم الشهر المقبل
السعودية اليوم

أكبر مهرجان لـ آلة العود في العالم...

السعودية اليوم
مواطن يضحي بحياته لإنقاذ أبناء أخيه من سيول عارمة بجازان
السعودية اليوم

مواطن يضحي بحياته لإنقاذ أبناء أخيه من...

السعودية اليوم