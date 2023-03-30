عبدالعزيز التويجري: أنفقت على الرائد 16 مليون ريال من مالي الخاص لمدة 13 شهرًا

أوضح عبدالعزيز التويجري، رئيس نادي الرائد سابقًا، أنه قام بدفع 16 مليون ريال من ماله الخاص للنادي خلال فترة رئاسته في عام 2017 ولمدة 13 شهرًا.

عبدالعزيز التويجري – الرئيس السابق لنادي #الرائد: الرائد حقق المركز الخامس في 2017 لأنني كنت رئيسًا والنادي كان موقف حساباته البنكية وصرفت 16 مليون ريال على النادي من جيبي الخاص #أكشن_مع_وليد⁩

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⁦#MBCAction⁩ pic.twitter.com/Clyknmlvv5 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 29, 2023

وتحدث التويجري في برنامج “أكشن مع وليد”: “النادي حقق المركز الخامس في دوري المحترفين في عام 2017 لأنني كنت رئيسه، وحتى يعلم الجميع الفريق كانت حساباته البنكية موقوفة، وبسبب هذا قمت بإنفاق 16 مليون و800 ألف ريال من مالي الخاص على النادي ولمدة 13 شهرًا”.

وواصل التويجري: “قبل شهرين من الآن، طلبت استرداد المبلغ، وعندما كنت في الحرم المكي صليت صلاة استخارة من أجل الترشح لرئاسة النادي لكنني وجدت أن الأفضل هو ألا أترشح”.

الرائد تاسع دوري روشن

ويحتل رائد التحدي حاليًّا المركز التاسع في جدول ترتيب أندية دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة.

وكان فهد المطوع، رئيس النادي الحالي، أظهر رد فعل تسبب في غضب كبير لجماهير الرائد بعد الخسارة أمام نادي الاتفاق في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ المطوع وهو يشير بيده إلى أنه سيجدد فترة رئاسته للنادي لمدة 4 سنوات، مما تسبب في غضب كبير للجماهير التي كانت طالبت مسبقًا برحيله بسبب تراجع نتائج الرائد في عهده.

جماهير الرائد أعربت عن غضبها من تصرف المطوع، خاصة أنه غير معروف عنه قيامه بأي حركات استفزازية للجماهير.