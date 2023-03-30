عبدالعزيز التويجري رئيس الرائد سابقًا: تعبنا من إدارة فهد المطوع وأطلب رحيله

طالب عبدالعزيز التويجري، رئيس نادي الرائد سابقًا، فهد المطوع رئيس النادي الحالي بالرحيل، مؤكدًا على أن إدارة المطوع جعلت النادي يُعاني في آخر 10 سنوات دون التتويج بأي بطولة.

عبدالعزيز التويجري – الرئيس السابق لنادي #الرائد: تعبنا من إدارة فهد المطوع ونرغب برحيله بسبب المماحكات والضعف الإداري.. الرائد أُفرغ جماهيريًا ونخاف على الجيل القادم .. 100 مليون دعم تُحقق الكثير #أكشن_مع_وليد⁩

⁦https://t.co/wlLYDrcVpW⁩

⁦#Shahid⁩

⁦#MBCAction⁩ pic.twitter.com/Ji89FCJWLM — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 29, 2023

وتحدث التويجري لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “تعبنا جميعًا من إدارة فهد المطوع ما قدمه يكفي وأطلب رحيله، 10 سنوات لم يتوج النادي ببطولة وهناك فرق صاعدة توجت ببطولات مثل الفيحاء والفيصلي، الكادر الإداري في النادي دون المستوى، والضعف الإداري تسبب في عزوف الجماهير عن حضور المباريات ودعم الفريق”.

وأضاف التويجري: “100 مليون ريال ستدعم الكثير والكثير في نادي الرائد، وقدمنا الكثير من النصائح لإدارة فهد المطوع للنجاح في النادي مثل المعاملة الجيدة مع الجماهير وعدم التعامل مع وكلاء للاعبين بأعينهم لأنهم يحضرون صفقات فاشلة للنادي ولكن للأسف تلك النصائح لم يتم الالتفات إليها من قبل إدارة فهد المطوع، ما قدمه يكفي ويجب الرحيل والتغيير”.