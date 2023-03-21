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مؤكدًا أن الأمر للتذكير فقط

عبدالعزيز بغلف: دعمت النصر بـ 63 مليون ريال في سنتين

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
عبدالعزيز بغلف: دعمت النصر بـ 63 مليون ريال في سنتين
المواطن - فريق التحرير

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كشف رجل الأعمال والعضو الذهبي السابق لنادي النصر، عبدالعزيز بغلف إجمالي دعمه المالي لأصفر الرياض خلال سنتين.

وغرد مساء اليوم بغلف عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “63 مليون ريال ربما تزيد أو تنقص قليلًا، إجمالي دعمي لأصفر الرياض خلال سنتين تقريبًا، بدأت مع إدارة الشامخ وانتهت مع الإدارة السابقة، نتج عنها آخر 3 بطولات حققها العالمي، للتذكير ليس إلا”.

بغلف ينسحب من المشهد الرياضي لـ النصر

وابتعد بغلف عن المشهد الرياضي بعدما طلب إلغاء عضويته الذهبية في أصفر الرياض في يوليو من عام 2021، حيث قال عبر حسابه في “تويتر” وقتها: “تقدمت قبل قليل بخطاب رسمي لإدارة العالمي من أجل إلغاء عضويتي الشرفية التي أعتز بها وأفخر ولكن هذا الطلب جاء بسبب ظروفي الخاصة”.

وأضاف بغلف: “كل الشكر للجميع على ما أحاطوني به من محبة وأرجو التوفيق للأصفر ورجاله وجمهوره ونفرح سويًّا بتحقيق الإنجازات”.

وكان بغلف تعرض لمشكلة في مارس 2021 بسبب كشفه أسرار النادي، بعدما تحدث عن عدم استلام اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لمكافآت كان أعطاها للإدارة السابقة لـ العالمي برئاسة صفوان السويكت لتعطيها إلى اللاعب المغربي.

وانتقد الكثير من مشجعي العالمي، عضو النادي الذهبي لكشفه على الملأ ما يحدث داخل النصر من خلال تغريدات في “تويتر” وعدم الذهاب للغرف المغلقة للحديث عما يخص أمور النادي.

وفي وقتها أغلق بغلف حسابه بشكل رسمي عبر “تويتر” بعد انسحابه من المشهد الرياضي النصراوي.

 

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