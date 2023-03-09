عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في منفذ جديدة عرعر الحدودي

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تابع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، سير العمل في منفذ جديدة عرعر الحدودي بمنطقة الحدود الشمالية، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية.
واستمع سموه، خلال الجولة التفقدية، لشرح من معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، عن أبرز المرافق والخدمات التي يقدمها المنفذ.
والتقى الأمير عبدالعزيز بن سعود في نهاية الجولة، قادة القطاعات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك في مقر قطاع حرس الحدود بجديدة عرعر.
ونقل سموه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، لقادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمنطقة.
رافق سموه خلال الجولة معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.