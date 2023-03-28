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بحثا سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون الأمني المشترك

عبدالعزيز بن سعود يعقد في لندن جلسة مباحثات مع نظيرته البريطانية

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٨ مساءً
عبدالعزيز بن سعود يعقد في لندن جلسة مباحثات مع نظيرته البريطانية
المواطن - واس

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عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مع معالي وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، جلسة مباحثات رسمية، وذلك في العاصمة البريطانية لندن.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن شكره لمعالي وزيرة الداخلية البريطانية على استضافة الاجتماع الذي يعكس الرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين .

وأكد سموه أن حكومة المملكة العربية السعودية تثمن وتقدر التعاون الأمني القائم، منوهًا بالتنسيق الأمني المتواصل بين وزارتي الداخلية في البلدين.
وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون الأمني المشترك، وأشاد الجانبان بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية .

وشهدت الجلسة توقيع عدة اتفاقيات في المجالات الأمنية والتطويرية والتدريبية بين وزارتي الداخلية في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.


حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.
فيما حضره من الجانب البريطاني عدد من كبار المسؤولين من وزارة الداخلية ، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرمبتون.

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