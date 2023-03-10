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بعد أنباء تسريبه تشكيل النصر بالكلاسيكو

عبدالفتاح عسيري: سأتخذ الإجراءات النظامية ضد من اتهمني باطلًا

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
عبدالفتاح عسيري: سأتخذ الإجراءات النظامية ضد من اتهمني باطلًا
المواطن - فريق التحرير

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أبدى نجم النصر، عبدالفتاح عسيري، استياءه من الأنباء المتداولة بشأن تسريبه لتشكيل العالمي في مباراة الاتحاد الماضية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات النظامية.

تعليق عبدالفتاح عسيري

وزعمت بعض الحسابات على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن عبدالفتاح عسيري قام بتسريب تشكيل النصر للاتحاد قبل مواجهة الكلاسيكو، نظرًا لاستبعاده بقرار فني من المرب الفرنسي رودي جارسيا.

عبدالفتاح عسيري
عسيري – المصدر @AlNassrFC

وعلق عبدالفتاح عسيري على هذه الأنباء، قائلًا: “توضيح لكل محبيني.. يشهد الله علي بأنني مخلص لكل الأندية التي ارتبطت بالتعاقد معها منذ بداية مسيرتي الكروية وإلى أن تنتهي”.

وتابع عبدالفتاح عسيري عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “ولا أقبل إطلاقًا أن أتهم بالإضرار بأي نادٍ مثلته سابقًا أو سأمثله مستقبلًا، ولن أتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من اتهمني باطلًا.. بالتوفيق”.

عبدالفتاح عسيري
عسيري – المصدر @AlNassrFC

خسارة النصر ضد الاتحاد

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتحاد بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وذلك ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العميد بهدف دون رد.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما وصل رصيد الاتحاد إلى 47 نقطة في الصدارة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC
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