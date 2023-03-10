عبدالفتاح عسيري يقترب من مغادرة النصر

بات النجم عبدالفتاح عسيري قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد ابتعاده عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

عبدالفتاح عسيري في طريقه للرحيل

وأكدت تقارير أن المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا أبدى استياءه من عدم التزام عبدالفتاح عسيري بالبرامج التأهيلية، بعد تعرضه للإصابة، ما دفعه لاستبعاده من حساباته.

وأصبح عبدالفتاح عسيري صاحب الـ29 عامًا، قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، بعد رحيله عن النصر، وذلك وفقًا لموقع “جول”.

وانضم عسيري إلى صفوف النصر في شتاء عام 2021، بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وارتبط اسمه مؤخرًا بالعودة إلى الراقي، بجانب اهتمام الاتحاد بالتعاقد معه.

النصر في دوري روشن

على الجانب الآخر، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتحاد بالأمس، بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما وصل رصيد الاتحاد إلى 47 نقطة في الصدارة.