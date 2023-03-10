عبدالله الزوري أكثر مدافع تسجيلًا للأهداف بالدوري

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تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، عبدالله الزوري بشكل لافت خلال مواجهة الفتح، ليحقق رقمًا مميزًا في دوري روشن السعودي.
وشارك عبدالله الزوري بشكل أساسي في مواجهة أبها ضد الفتح اليوم، ونجح في فض اشتباك التعادل السلبي برأسية مميزة عند الدقيقة 11 من أحداث الشوط الأول.
ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عبدالله الزوري رفع عدد أهدافه في دوري المحترفين إلى 16 هدفًا، ليتصدر قائمة أكثر المدافعين تسجيلًا للأهداف بالتساوي مع حسن معاذ.
ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد الفتح، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1\1.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها رصيده إلى 23 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفتح إلى 32 نقطة، ويتواجد في المركز السادس.