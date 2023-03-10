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بعد تألقه في مواجهة الفتح

عبدالله الزوري أكثر مدافع تسجيلًا للأهداف بالدوري

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥١ مساءً
عبدالله الزوري أكثر مدافع تسجيلًا للأهداف بالدوري
المواطن - فريق التحرير

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تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، عبدالله الزوري بشكل لافت خلال مواجهة الفتح، ليحقق رقمًا مميزًا في دوري روشن السعودي.

عبدالله الزوري المدافع الأكثر تسجيلًا

وشارك عبدالله الزوري بشكل أساسي في مواجهة أبها ضد الفتح اليوم، ونجح في فض اشتباك التعادل السلبي برأسية مميزة عند الدقيقة 11 من أحداث الشوط الأول.

عبدالله الزوري
الزوري – المصدر @SPL

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عبدالله الزوري رفع عدد أهدافه في دوري المحترفين إلى 16 هدفًا، ليتصدر قائمة أكثر المدافعين تسجيلًا للأهداف بالتساوي مع حسن معاذ.

عبدالله الزوري
الزوري – المصدر @abhaFC

تعادل أبها ضد الفتح

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد الفتح، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها رصيده إلى 23 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفتح إلى 32 نقطة، ويتواجد في المركز السادس.

أبها ضد الفتح
جانب من المباراة – المصدر @abhaFC
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