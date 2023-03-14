عبدالله العتيبي ينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بنادي الاتفاق

انضم الأستاذ عبدالله بن محمد العتيبي لقائمة الأعضاء الذهبيين بنادي الاتفاق، بعد سداد رسوم العضوية الذهبية.

وتقدم مجلس إدارة نادي الاتفاق، في بيان له اليوم، بالشكر للأستاذ عبدالله بن محمد العتيبي لانضمامه لقائمة الأعضاء الذهبيين بنادي الاتفاق وذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية.