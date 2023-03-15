عبدالله المزهر: كل ما كان الإنسان وقحًا أكثر كل ما ارتفعت مكانته بين الجماهير

قال الكاتب الصحفي عبدالله المزهر: إن أغلب البرامج الرياضية يتحدثون عن المؤامرات واللجان والشتائم، وكل ما كان الإنسان وقحًا أكثر، كل ما كانت مكانته أعلى بين الجماهير.

فيديو | الكاتب الصحفي عبد الله المزهر:

أغلب البرامج الرياضية يتحدثون عن المؤامرات واللجان والشتائم.. وكل ماكان الإنسان وقح أكثر كل ماكانت مكانته أعلى بين الجماهير#الراصد pic.twitter.com/Mbsf5BAdaf — الراصد (@alraasd) March 14, 2023

الجمهور أعقل من الإعلام

ويعتقد الكاتب الصحفي عبدالله المزهر، في مداخلة تلفزيونية لبرنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أنه لو اختفى إعلاميو الهلال والنصر من الساحة فستكون الحياة أكثر سعادة.

وقال عبدالله المزهر: إن الجمهور أعقل من الإعلام الرياضي بكثير، لافتًا إلى أن أغلب البرامج الرياضية يتحدثون عن المؤامرات واللجان والشتائم.

وأضاف المزهر: “البرامج الرياضية في الإعلام، 3 أنواع وهي نوع يعتمد على ظهور ممثلة ومطرب، النوع الثاني يعتمد على التعصب الشديد وينقلون تصريحات تثير التعصب من شخص أو آخر، النوع الثالث برنامج يهتم بتحليل المباريات وتحليلات الكرة، مثل برنامج خالد الشنيف على قناة SBC”.