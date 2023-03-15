عبدالله بن مساعد: ريفيلينو أفضل لاعب في تاريخ الهلال

أكد الأمير عبدالله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، على أن البرازيلي ريفيلينو نجم الهلال الأسبق هو أفضل لاعب في تاريخ النادي العاصمي من وجهة نظره.

وتحدث عبدالله بن مساعد قائلًا لـ إذاعة يو إف إم: “بالنسبة لي ريفيلينو أفضل لاعب في تاريخ أزرق الرياض، يجب وضعه ضمن قائمة أفضل اللاعبين، مثل اختيار جماهير برشلونة لـ ميسي على أنه أفضل لاعب في تاريخ برشلونة”.

وكان النجم البرازيلي الأسبق صاحب الـ77 عامًا لعب مع الهلال خلال الفترة من 1978 إلى 1981 كما فاز مع منتخب البرازيل بلقب كأس العالم عام 1970 في المكسيك.