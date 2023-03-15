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عبدالله بن مساعد: ريفيلينو أفضل لاعب في تاريخ الهلال

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ مساءً
عبدالله بن مساعد: ريفيلينو أفضل لاعب في تاريخ الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أكد الأمير عبدالله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، على أن البرازيلي ريفيلينو نجم الهلال الأسبق هو أفضل لاعب في تاريخ النادي العاصمي من وجهة نظره.

وتحدث عبدالله بن مساعد قائلًا لـ إذاعة يو إف إم: “بالنسبة لي ريفيلينو أفضل لاعب في تاريخ أزرق الرياض، يجب وضعه ضمن قائمة أفضل اللاعبين، مثل اختيار جماهير برشلونة لـ ميسي على أنه أفضل لاعب في تاريخ برشلونة”.

ريفيلينو لاعب الهلال والبرازيل الأسبق

وكان النجم البرازيلي الأسبق صاحب الـ77 عامًا لعب مع الهلال خلال الفترة من 1978 إلى 1981 كما فاز مع منتخب البرازيل بلقب كأس العالم عام 1970 في المكسيك.

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