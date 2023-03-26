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عبدالله بن مساعد ضيفًا على برنامج ذات

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
عبدالله بن مساعد ضيفًا على برنامج ذات
المواطن - فريق التحرير

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يحل رئيس نادي الهلال السابق، الأمير عبدالله بن مساعد ضيفًا في حلقة الليلة من برنامج “ذات” الذي يقدمه نجم الكرة السعودية، سامي الجابر.

عبدالله بن مساعد ضيف بالبرنامج

ومن المقرر أن تنطلق حلقة الأمير عبدالله بن مساعد في برنامج “ذات”، عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وسيتم إذاعتها عبر قناة السعودية.

عبدالله بن مساعد في برنامج ذات
ابن مساعد ضيف البرنامج – المصدر @stvThat

وعلق حساب برنامج ذات على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “خبراته المتعددة وشجاعته المعهودة شكّلت نظرته للحياة في عالم الرياضة والاستثمار.. بن مساعد يحل ضيفًا على ذات في موسمه الثاني”.

ونشر حساب البرنامج مقطع فيديو لمقتطفات من حلقة الليلة، وعلق قائلًا: “موعدنا مع حلقة استثنائية نبحر فيها مع ذات عبدالله بن مساعد حكايات ومواقف وتفاصيل تكشف لأول مرة”.

عبدالله بن مساعد
بن مساعد

أبرز استثمارات بن مساعد

ويملك بن مساعد، مجموعة “يونايتد وورلد”، التي تضم العديد من الأندية الكبرى، وهي؛ شيفيلد يونايتد الإنجليزي، بيرشكوت في الدوري البلجيكي الممتاز، الهلال يونايتد الإماراتي وشاتورو الفرنسي، بالإضافة إلى نادٍ هندي

عبدالله بن مساعد
بن مساعد
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