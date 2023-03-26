عبدالله بن مساعد ضيفًا على برنامج ذات

يحل رئيس نادي الهلال السابق، الأمير عبدالله بن مساعد ضيفًا في حلقة الليلة من برنامج “ذات” الذي يقدمه نجم الكرة السعودية، سامي الجابر.

موعدنا غدًا مع حلقة استثنائية نبحر فيها مع #ذات_عبدالله_بن_مساعد

حكايات ومواقف وتفاصيل تكشف لأول مرة الواحدة بعد منتصف الليل⏰

على #قناة_السعودية 📺 @saudiatv @Saudi49er@SamiAlJaber pic.twitter.com/9J7aNXrKdT — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) March 26, 2023

عبدالله بن مساعد ضيف بالبرنامج

ومن المقرر أن تنطلق حلقة الأمير عبدالله بن مساعد في برنامج “ذات”، عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وسيتم إذاعتها عبر قناة السعودية.

وعلق حساب برنامج ذات على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “خبراته المتعددة وشجاعته المعهودة شكّلت نظرته للحياة في عالم الرياضة والاستثمار.. بن مساعد يحل ضيفًا على ذات في موسمه الثاني”.

ونشر حساب البرنامج مقطع فيديو لمقتطفات من حلقة الليلة، وعلق قائلًا: “موعدنا مع حلقة استثنائية نبحر فيها مع ذات عبدالله بن مساعد حكايات ومواقف وتفاصيل تكشف لأول مرة”.

أبرز استثمارات بن مساعد

ويملك بن مساعد، مجموعة “يونايتد وورلد”، التي تضم العديد من الأندية الكبرى، وهي؛ شيفيلد يونايتد الإنجليزي، بيرشكوت في الدوري البلجيكي الممتاز، الهلال يونايتد الإماراتي وشاتورو الفرنسي، بالإضافة إلى نادٍ هندي