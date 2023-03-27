عبدالله بن مساعد: كورونا كانت سببًا وراء هبوط شيفيلد يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز

كشف الأمير عبدالله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، أن جائحة كورونا أثرت بالسلب على الفريق ولم تجعله يُكمل مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جائحة كورونا كانت سبب رئيسي في عدم استمرار شفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز#ذات_عبدالله_بن_مساعد@Saudi49er@SamiAlJaber pic.twitter.com/DY0SZAVjZx — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) March 26, 2023

وقال عبدالله بن مساعد في تصريحات لـ برنامج “ذات مع سامي الجابر: “وجود الجماهير يعوض جانبًا كبيرًا من الفوارق الفنية، مثلًا شيفيلد يواجه مانشستر يونايتد في ملعبه وبدون حضور جماهيري، هذا لا شك يؤثر بالسلب على الفريق”.

وأضاف: “المدرب السابق لـ توتنهام هوتسبير، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو قال إن أصعب ملعب لعب فيه كان ملعب شيفيلد، وهذا يثبت أن غياب الجماهير بسبب كورونا أثر سلبًا على الفريق”.