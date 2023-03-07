عبدالله مقرن يسجل الهدف الأول لـ الأهلي في شباك نجران

نجح اللاعب عبدالله مقرن في إحراز الهدف الأول لـ الأهلي في شباك نادي نجران وذلك خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ24 من دوري يلو.

وتلقى مقرن عرضية متقنة من اللاعب الجامبي مودو بارو في الدقيقة السبعين، ليسددها برأسه، معلنًا تقدم الراقي في النتيجة بهدف دون رد.