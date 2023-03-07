عبدالله مقرن يسجل الهدف الأول لـ الأهلي في شباك نجران

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نجح اللاعب عبدالله مقرن في إحراز الهدف الأول لـ الأهلي في شباك نادي نجران وذلك خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ24 من دوري يلو.
هدف #الأهلي الأول في مرمى #نجران سجله اللاعب عبدالله المقرن#نجران_الأهلي#الرياضية_السعودية#دوري_يلو pic.twitter.com/38KTSyIHEt
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 7, 2023
وتلقى مقرن عرضية متقنة من اللاعب الجامبي مودو بارو في الدقيقة السبعين، ليسددها برأسه، معلنًا تقدم الراقي في النتيجة بهدف دون رد.