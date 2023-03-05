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يستثنى من ذلك العمالة المنزلية الطبية

عدد العمالة المنزلية يؤثر على استحقاق المعاش

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
عدد العمالة المنزلية يؤثر على استحقاق المعاش
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن وجود عدد 3 عمالة منزلية أو أكثر يؤثر على استحقاق المعاش، مشيرة إلى استثناء العمالة المنزلية الطبية من ذلك.

عدد العمالة المنزلية

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على موقع تويتر، حيث قال الحساب: يؤثر على استحقاق المعاش وجود عدد 3 عمالة منزلية أو أكثر للأسرة، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية الطبية.

إيداع مارس

يذكر أن وزارة الموارد البشرية أودعت معاشات الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية للمستفيدين، لشهر مارس الجاري، الدفعة الـ15.

خطوات تحديث البيانات

من جانب آخر، أتاحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إمكانية تحديث البيانات إلكترونيًّا لأفراد العائلة المستفيدين من المعاش، وذلك في حالة حدوث أي تغيير في حالة الوريث وهو المستفيد الأول لضمان استمرارية صرف المعاش.

وتتيح الخدمة للعملاء الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد إلكترونيًّا، مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة ووزارة العدل، وتسهم هذه الخدمة في الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرارية صرف الاستحقاق الشهري.

خطوات الخدمة:

1- تسجيل الدخول عن طريق خدمات الأفراد أو النفاذ الوطني الموحد.

2- اختيار “تغيير حالة مستفيد” من قائمة الطلبات الجانبية.

3- الاطلاع على الإرشادات والشروط ثم النقر على “متابعة”.

4- تعبئة البيانات المطلوبة.

5- الموافقة على الإقرار والنقر على “تقديم الطلب”.

 

 

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