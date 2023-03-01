عدد متبرعي الحملة الشعبية السعودية لتركيا وسوريا يتجاوز مليوني شخص

ارتفع عدد متبرعي الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا عبر منصة “ساهم”، حيث تجاوز مليوني متبرع، بإجمالي تبرعات تجاوزت 468 مليون ريال.

وتأتي الحملة الشعبية كجزء من استجابة المملكة لإغاثة تركيا وسوريا، بعد أن شهدتا زلزالًا مدمرًا في 6 فبراير الماضي؛ ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف.

وأعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية اليوم الأربعاء، أن عدد القتلى في تركيا جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد الشهر الماضي ارتفع إلى 45089، ليرتفع العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى حوالي 51 ألفًا.

الجهة المختصة للاستلام

يذكر أن وزارة الداخلية قد شددت على أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يعد الجهة الوحيدة المختصة باستقبال وتسليم التبرعات الموجهة للخارج.

وأشارت إلى أهمية استخدام المنصات الرسمية المعتمدة بالمملكة للتبرعات لضمان وصولها لمستحقيها، مؤكدة أن مخالفة ذلك يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.