عدم الاستعداد المالي من أسباب الاكتئاب بين الزوجين

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كشف المختص النفسي عبدالملك التركي، أبرز أسباب الاكتئاب بين الزوجين.
وقال التركي، خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إن عدم الاستعداد المالي من أهم أسباب الاكتئاب بين الزوجين.
وتابع: أن الزواج من المفترض أن يوفر استقرارًا نفسيًّا للإنسان، لكن في حالة عدم استعداده نفسيًّا أو ماديًّا ربما يتسبب الزواج في القلق.
وأضاف: أن القلق هو بذرة كل مشكلة نفسية، وبعد ذلك القلق تحدث ضغوطات قد تؤدي إلى اكتئاب، مشيرًا إلى أن الزواج في حد ذاته لا يتسبب في اكتئاب.