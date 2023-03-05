عدم الاستعداد المالي من أسباب الاكتئاب بين الزوجين

كشف المختص النفسي عبدالملك التركي، أبرز أسباب الاكتئاب بين الزوجين.

وقال التركي، خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إن عدم الاستعداد المالي من أهم أسباب الاكتئاب بين الزوجين.

استقرار نفسي

وتابع: أن الزواج من المفترض أن يوفر استقرارًا نفسيًّا للإنسان، لكن في حالة عدم استعداده نفسيًّا أو ماديًّا ربما يتسبب الزواج في القلق.

وأضاف: أن القلق هو بذرة كل مشكلة نفسية، وبعد ذلك القلق تحدث ضغوطات قد تؤدي إلى اكتئاب، مشيرًا إلى أن الزواج في حد ذاته لا يتسبب في اكتئاب.