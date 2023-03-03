عراك عنيف وتدافع ولكمات بين نواب البرلمان بجورجيا

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رصدت كاميرا أحد المشرعين، اندلاع عراك عنيف وتدافع ولكمات بين نواب البرلمان في جورجيا.
وتحول النقاش بين نواب البرلمان في جورجيا، حول قانون مثير للجدل، يتطلب من أي منظمة تحصل على أكثر من 20% من تمويلها من الخارج أن تسجل “كوكيل أجنبي”؛ إلى مشاهد فوضوية وعراك جسدي بين المشرعين.
ووقع الشجار، الذي استمر لنصف ساعة، في جلسة مغلقة للجان البرلمانية، حيث حاولت المعارضة الجورجية دعوة الصحفيين وممثلي المنظمات غير الحكومية لحضورها، كما تظاهر محتجون في تبليسي بهذا الخصوص.
وأفادت أكثر من 60 منظمة مجتمع مدني ووسيلة إعلامية، أنهم لن يلتزموا بالقانون إذا تم إقراره.
وأعربت حكومات أجنبية وجماعات دولية مختلفة عن قلقها بشأن مشروع القانون.