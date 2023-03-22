عرض النصر يُهدد انتقال زاها إلى الاتحاد

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وضع نادي النصر أنظاره على ضم النجم الإيفواري ويلفريد زاها، لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشفت تقارير أن النصر سيتنافس مع نادي الاتحاد على ضم النجم الإيفواري صاحب الـ30 عامًا، حيث سيتقدم النصر بعرض مالي يصل إلى 9 ملايين يورو حيث سيحدد اللاعب الإيفواري مصيره بعد نهاية الموسم الحالي.
يذكر أن عقد زاها مع كريستال بالاس ينتهي بنهاية موسم 2022/ 2023.
وكانت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية قالت: إن الاتحاد فكّر في ضم لاعب كريستال بالاس كخيار أول وفي حال انتقل إلى نادٍ آخر، فإن الاتحاد سيتحرك لضم البلجيكي إدين هازارد.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية: إن ميلان الإيطالي مهتم بضم نجم كريستال بالاس حيث يرغب اللاعب في المشاركة بدوري أبطال أوروبا، لكن من الصعب التضحية بالراتب الكبير في السعودية.