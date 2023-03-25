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بعد أنباء التراجع عن بيعه

عرض جديد لشراء مانشستر يونايتد

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
عرض جديد لشراء مانشستر يونايتد
المواطن - فريق التحرير

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أكد الصحافي الإيطالي، فابريزيو رومانو، أن عائلة جليزر المالكة لمانشستر يونايتد الإنجليزي، تلقت عرضًا محسنًا لشراء النادي، اليوم السبت.

تفاصيل العرض الجديد

وذكر المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو: “قدم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، اليوم، عرضًا محسنًا لشراء مانشستر يونايتد“.

وتابع فابريزيو رومانو: “نفهم أن مجموعة الشيخ جاسم لا تزال واثقة من شراء النادي، وتعتقد أن العرض هو الأفضل للنادي والمشجعين.. الكرة الآن في ملعب عائلة جليزر”.

مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي
لاعبو يونايتد – المصدر @ManUtd_AR

واختتم رومانو حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ستكون استثمارات مجموعة الشيخ جاسم في الملاعب، والمرافق، والفريق الأول، والبنية التحتية، والأكاديمية.. وهذا أمر بالغ الأهمية”.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن عائلة الجليرز المالكة لأغلبية أسهم مانشستر يونايتد، قد تتراجع عن بيع النادي، حيث كانت تطمح الحصول على أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني، ولكن قلة العروض لم تساعد على رفع السعر.

وسبق أن نظمت جماهير الفريق الإنجليزي مسيرات أكثر من مرة، للمطالبة برحيل عائلة جليزر وبيع النادي بالكامل إلى مالك جديد.

مانشستر يونايتد
شعار يونايتد – المصدر bbc

مانشستر يونايتد هذا الموسم

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بشكل جيد هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، وتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد
لاعبو يونايتد – المصدر @ManUtd_AR
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