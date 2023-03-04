عرض مسرحية “أحدب نوتردام” لزوار بوليفارد رياض سيتي

ضمن فعاليات تقويم الرياض تنطلق في 8 مارس الجاري عروض مسرحيتي “أحدب نوتردام” على مسرح بكر الشدي، ومسرحية “بعد ما شاب” بمسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتستمر عروض المسرحيتين لمدة ثلاثة أيام متتالية بعدد من المشاهد والسيناريوهات المستوحاة من خفايا وأسرار باريس في القرون الوسطى.

وتستمد مسرحية “أحدب نوتردام” أهميتها من رواية الأديب الروائي الفرنسي فيكتور هوغو، وتمثيل كل من: يعقوب عبدالله، بدر الشعيبي، أسامة المزيعل، فهد الصالح، كفاح الرجيب، عبدالرحمن اليحيوح، عبدالله الشطي.

وتتناول حياة الطفل “كوازيمودو”، وهو يتيم بائس المظهر، ينحدر من عائلة غجرية، أخذه “فرولو” ليربيه في مبنى نوتردام ويدربه ليكون قارع أجراس المبنى، وسرعان ما تطور الأمر حين وقع الاختيار على الطفل كممثل في “احتفال المهرجين” السنوي، الأمر الذي عارضه “فرولو”، إلا أن مجريات الأحداث تتغير بسرعة، ويمكن حضور المسرحية عبر الرابط: (اضغط هنا).

وتتقاسم “أحدب نوتردام” تواريخ عرضها مع المسرحية العربية “بعد ما شاب” والتي يشارك في أدائها كل من الفنان أشرف عبدالباقي، وفتحي عبدالوهاب، ومحمد محمود، وإيمان السيد، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، ونيللي محمود، وتتناول قصة طالب يعود إلى مدرسته الثانوية مديرا، ليكتشف تزوير شهادات زملائه الذين تنمروا عليه خلال دراسته، ويستدعيهم لإعادة الاختبارات مجددا، في إطار كوميدي ساخر، وتتوافر تذاكر المسرحية عبر الرابط: (اضغط هنا).

وتتميز منطقة بوليفارد رياض سيتي باحتضانها فعاليات وعروضًا مسرحية مميزة، إضافة إلى الحفلات والمهرجانات والمعارض، فضلا عن احتوائها عددًا من المقاهي والمطاعم العالمية، ومجموعة من العلامات التجارية العالمية المميزة.

