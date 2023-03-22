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بعد نهاية تعاقدهما مع ريال مدريد

عروض سعودية أمام كريم بنزيما ومودريتش

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ مساءً
عروض سعودية أمام كريم بنزيما ومودريتش
المواطن - فريق التحرير

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يحظى ثنائي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما والكرواتي لوكا مودرتيش باهتمام من أندية سعودية، للتعاقد معهما في الميركاتو الصيفي المقبل.

عروض لكريم بنزيما ومودريتش

وينتهي عقد كريم بنزيما ومودريتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم الرياضي الحالي، ولم يتم حسم مصيرهما حتى الآن.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

وأوضح الصحافي جوسيب بيدريرول، أن بنزيما ومودريتش حصلا على عروض سعودية للرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الرياضي الحالي، إلا أنه لم يكشف عن أسماء الأندية.

وأضاف بيدريرول عبر البرنامج الإسباني الشهير “الشيرنجيتو: “في حال أراد كريم بنزيما البقاء، فلديه سنة أخرى مضمونة”.

لوكا مودريتش
مودريتش – المصدر @FabrizioRomano

النصر مهتم بضم الثنائي

وأشارت تقارير صحافية مؤخرًا، أن نادي النصر يسعى لضم ثنائي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، بعد نجاحه في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ولا يُعد ثنائي ريال مدريد هما نجوم الصف الأول الوحيدين اللذين ارتبط اسمهما باللعب في السعودية، حيث تُشير التقارير إلى وجود مفاوضات بين إدارة الهلال ونجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كريم بنزيما ومودريتش
بنزيما ومودريتش
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