عروض سعودية أمام كريم بنزيما ومودريتش

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يحظى ثنائي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما والكرواتي لوكا مودرتيش باهتمام من أندية سعودية، للتعاقد معهما في الميركاتو الصيفي المقبل.
وينتهي عقد كريم بنزيما ومودريتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم الرياضي الحالي، ولم يتم حسم مصيرهما حتى الآن.
وأوضح الصحافي جوسيب بيدريرول، أن بنزيما ومودريتش حصلا على عروض سعودية للرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الرياضي الحالي، إلا أنه لم يكشف عن أسماء الأندية.
وأضاف بيدريرول عبر البرنامج الإسباني الشهير “الشيرنجيتو: “في حال أراد كريم بنزيما البقاء، فلديه سنة أخرى مضمونة”.
وأشارت تقارير صحافية مؤخرًا، أن نادي النصر يسعى لضم ثنائي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، بعد نجاحه في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
ولا يُعد ثنائي ريال مدريد هما نجوم الصف الأول الوحيدين اللذين ارتبط اسمهما باللعب في السعودية، حيث تُشير التقارير إلى وجود مفاوضات بين إدارة الهلال ونجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي.