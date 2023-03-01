عريس باكستاني يزن عروسته بالذهب في دبي

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فاجأ عريس باكستاني عروسته بوزنها ذهبًا حيث أحضر ميزان أثناء حفل الزفاف وجلست على كفة مطرزة بالذهب بينما يتم وزنها على الكفة الأخرى بمكاييل من الذهب.
ووثق مقطع فيديو متداول، حفل الزفاف الباكستاني والذي أقيم في العاصمة الإمارتية، دبي حيث يدفع فيه العريس مهر عروسته من الذهب.
وفي النهاية، كشف ناشرو الفيديو عبر انستجرام الحقيقة الصادمة بأن الذهب غير حقيقي وإنما لمجرد الشو على غرار فيلم بوليوود الشهير جودا أكبر .