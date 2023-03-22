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تتضمن الطقوس أن تمنح العروسة المهر

عريس هندي يرفض إتمام الزواج لعدم حصوله على دراجة نارية

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٣ مساءً
عريس هندي يرفض إتمام الزواج لعدم حصوله على دراجة نارية
المواطن - فريق التحرير

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اُحتجز عريس هندي من قبل أهل عروسه، وشدوه من ملابسه، بعد أن طلب من أهل العروسة أن يشتروا له دراجة نارية مقابل المهر، ويوضح مقطع فيديو متداول، شابًا من أهل العروس يقف في وجه العريس الذي كان على كرسي ومحاط بالعشرات من أهل العروس.

عريس هندي يرفض إتمام الزواج بسبب عجلة

إصرار غريب من نوعه

وتطورت الأحداث، حيث أقدم أحد أفراد أهل العروسة على جر العريس من ياقة قميصه، في مشهد مهين للعريس في يوم زفافه، كما يوضح مقطع الفيديو أهل العروسة وهو يعايرون العريس بأنه ليس متعلمًا كالعروس وأنهم اشتروا له كافة الأدوات الكهربائية والمستلزمات المنزلية له.

وأصر العريس على عدم إتمام الزواج، حتى يأتوا له بالدراجة التي يريدها.

وتمت مشاهدة مقطع الفيديو الذي شاركه غار كه كاليش أكثر من 27 ألف مرة، كما أثار تعليقات مستخدمي الإنترنت، بينما ذهب البعض للتعبير عن غضبهم على العريس وشرطه.

تقاليد الزواج في الهند

تُعرف الهند بحفلات الزفاف الأسطورية لكنها أيضًا تتضمن عادات وطقوسًا مختلفة، فمثلًا يستقبل أهل العروس العريس يوم الزواج بالزبادي والعسل، ويعطي والد العروس المهر للعريس، كما يتم جلد العريس الهندي ليثبت للجميع أنه من أقوى الشباب.

كما لا يسمح للعريس أو العروس بالخروج نهائياً حتى تكتمل طقوس الزواج، ومراسم فراش الزهور، ومن الضروري في الطقوس الهندوسية للزواج والزفاف، أن تدخل العروس إلى منزل زوجها بالقدم اليمنى، ثم تركل وعاء مملوء بالأرز أمام بيتها، لضمان الحظ الجيد لها في ظل أسرتها الجديدة.

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