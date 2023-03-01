Icon

بمشاركة المملكة.. وزراء الداخلية العرب يناقشون تعزيز التعاون الأمني Icon الهلال ينهي استعداداته لمباراة الوحدة Icon تطبيق قرار السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام على جنسيات أخرى قريبًا Icon الفيصلي يخسر ضد العروبة بهدفين Icon أنشيلوتي يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة Icon النصر يسعى لتعزيز صدارته ضد الباطن Icon عسير تكتسي الأبيض بعد هطول الأمطار والثلوج Icon فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر  Icon استراتيجية قطاع الطرق تقلل من تكلفة الحوادث المرورية Icon انهيار مئذنة في تركيا يشطر منزلاً لنصفين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الحالة تستمر حتى الـ10 مساءً

عسير تكتسي الأبيض بعد هطول الأمطار والثلوج

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٧ مساءً
عسير تكتسي الأبيض بعد هطول الأمطار والثلوج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت منطقة عسير، اليوم الأربعاء، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، فضلًا عن تساقط لزخات البرد والتي كست أراضي عدد من المحافظات بالأبيض.

وأظهر مقطع فيديو، هطول الأمطار الغزيرة بمحافظة محايل بمنطقة عسير، ما أدى إلى جريان السيول، وسط تحذيرات المركز الوطني للأرصاد من تقلبات وأمطار رعدية.

ووثق مقطع فيديو متداول، الجمال الذي توشحته الأراضي بعسير، بعد سقوط زخات برد كثيرة، حيث اكتست المنطقة بالأبيض، وسط هطول أمطار غزيرة.

سيول وبرد

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا عن تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإطاحة بعدة جناة أثاروا نعرات قبلية ونقلوا مخالفين
أخبار أمنية

الإطاحة بعدة جناة أثاروا نعرات قبلية ونقلوا...

أخبار أمنية
توقعات طقس اليوم: رياح وغبار مع أمطار
السعودية اليوم

توقعات طقس اليوم: رياح وغبار مع أمطار

السعودية اليوم
موعد مباراة ضمك ضد النصر والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة ضمك ضد النصر والقنوات الناقلة

الرياضة
القبض على شخص دهس أحد المارة أمام مرفق تعليمي بالرياض
أخبار أمنية

القبض على شخص دهس أحد المارة أمام...

أخبار أمنية
وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
مشرف تربوي: وجود الطالب حضوريًا أفضل في العملية التعليمية
السعودية اليوم

مشرف تربوي: وجود الطالب حضوريًا أفضل في...

السعودية اليوم
النفط يغلق على انخفاض طفيف
السوق

النفط يغلق على انخفاض طفيف

السوق
الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
أخبار رئيسية

الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة...

أخبار رئيسية