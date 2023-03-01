عسير تكتسي الأبيض بعد هطول الأمطار والثلوج

شهدت منطقة عسير، اليوم الأربعاء، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، فضلًا عن تساقط لزخات البرد والتي كست أراضي عدد من المحافظات بالأبيض.

وأظهر مقطع فيديو، هطول الأمطار الغزيرة بمحافظة محايل بمنطقة عسير، ما أدى إلى جريان السيول، وسط تحذيرات المركز الوطني للأرصاد من تقلبات وأمطار رعدية.

ووثق مقطع فيديو متداول، الجمال الذي توشحته الأراضي بعسير، بعد سقوط زخات برد كثيرة، حيث اكتست المنطقة بالأبيض، وسط هطول أمطار غزيرة.

سيول وبرد

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا عن تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.