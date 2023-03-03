فرق الدفاع المدني تباشر حريقًا بمنشأة في المدينة الصناعية بالدمام

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الدمام، اليوم الجمعة، اندلاع حريق ضخم نشب في مستودع بالصناعية الأولى.

عشرات الفرق من الدفاع المدني تباشر اندلاع حريق ضخم في إحدى المنشآت بالمدينة الصناعية في #الدمام شرق #السعودية @NawafAzizN pic.twitter.com/PD8Y7C9NfI — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 3, 2023

وذكر الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن عمليات الإخماد ما زالت مستمرة.

“المواطن” سنوافيكم بالتفاصيل تباعًا.