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عمليات الإخماد ما زالت مستمرة

فرق الدفاع المدني تباشر حريقًا بمنشأة في المدينة الصناعية بالدمام

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٣ مساءً
فرق الدفاع المدني تباشر حريقًا بمنشأة في المدينة الصناعية بالدمام
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الدمام، اليوم الجمعة، اندلاع حريق ضخم نشب في مستودع بالصناعية الأولى.

وذكر الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن عمليات الإخماد ما زالت مستمرة.

المواطن” سنوافيكم بالتفاصيل تباعًا.

 

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