عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

جولات استفزازية

ونفذت مجموعات المستوطنين جولات استفزازية في ساحات المسجد، وأدوا طقوساً تلمودية، بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة.

فيما يقتحم المستوطنون باحات الأقصى يوميًا ما عدا الجمعة والسبت، وتزداد أعداد المقتحمين في الأعياد اليهودية.

فرض الأمر الواقع

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان صحفي، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول الهيكل المزعوم.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق المسجد الأقصى، بهدف فرض واقع جديد وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا. ، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين فجر أحد أيام رمضان عام 1994، وتزداد وتيرة الاقتحامات وكثافتها في الأعياد اليهودية وخلال المناسبات الخاصة بدولة الاحتلال.