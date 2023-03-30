علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة

أوضحت الهيئة العامة للطرق، معنى علامة تظهر على جوانب الطريق بشكل متكرر، وسط تفاعل واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وسألت الهيئة المتابعين عبر تويتر، هل نعرف معناها؟ فيما تفاعل عدد كبير من مستخدمي تويتر مع المنشور.

وردت الهيئة على المتابعين، موضحة أنها العلامة الكيلو مترية، تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة.

العلامة الكيلو مترية

تساعد هذه العلامة في معرفة السائق لموقعه، أثناء الحالات الطارئة، وتكتب العلامة الكيلو مترية عمودية، بحيث تضم رقم الطريق في الأعلى، ثم رقم القراءة الكيلو مترية أسفل اللوحة.