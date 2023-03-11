علم المملكة يرفرف عاليًا بميدان الراية بتبوك

يُعد ميدان راية التوحيد بمدينة تبوك الذي يقع على طريق الملك فهد بين إمارة المنطقة والإمانة على مساحة تصل إلى 7500 متر مربع أحد أبرز الميادين التي تطرز عقود الجمال بمنطقة تبوك.

رسالة السلام

ويتوسط المشروع عمود من الفولاذ بارتفاع 75 مترًا يحمل علم المملكة بعرض 12 مترًا وطول 18 مترًا الذي يرمز إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، وعلى مدى نحو ثلاثة قرون كان هذا العلم شاهدًا على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، واتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تُنكّس، وإيماناً بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

كما يحيط بميدان راية التوحيد 12 سارية للعلم الوطني بارتفاع 12 مترًا، ومسطحات خضراء على مساحة 2240 متر مربع.