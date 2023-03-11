علم المملكة يرفرف في شوارع حفر الباطن

ظهر علم المملكة وهو يُرفرف في شوارع محافظة حفر الباطن احتفالًا بيوم العلم الذي يوافق اليوم 11 مارس من كل عام.

ووثق مقطع فيديو رصدته صحيفة “المواطن“، خروج العديد من المواطنين إلى الشوارع وإمساكهم العلم الوطني من داخل سياراتهم ابتهاجًا بيوم العلم، وتعبيرًا عن الفرحة الغامرة بهذه المناسبة الوطنية الغالية؛ مما يرسخ مكانة المملكة وأمجادها التي يحفظها التاريخ على مر العصور.

مناسبة يوم العلم

ويحتفل المواطنون في جميع أنحاء الوطن، بمناسبة يوم العلم السعودي يوم 11 مارس، والتي تعكس ما قامت عليه هذه الدولة وتضحيات الأجداد.

ويتوسط العلم السعودي شهادة التوحيد التي ترمز إلى رسالة السلام والإسلام، والسيف الذي يرمز إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، ويعد مظهرًا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزًا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.