علي البليهي ينفرد برقم مميز في دوري روشن

قدم النجم علي البليهي أداء لافتًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليتصدر قائمة مميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

تألق علي البليهي

وقام علي البليهي بـ98 تمريرة ناجحة في مباراة الهلال ضد الاتفاق بالجولة الـ21، وهو أعلى رقم لمدافع ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

ويُعد علي البليهي من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وتألق معه في كأس العالم للأندية، وساهم في احتلاله المركز الثاني، وجدد تعاقده مؤخرًا لموسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

الهلال في دوري روشن

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة من الفوز في 11 مباراة، والتعادل 6 مرات وخسر مرتين، ولديه مباراتان مؤجلتان.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الخليج، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، بعد فترة التوقف الدولي الحالية، ويطمح لمواصلة الانتصارات، أملًا في تعثر المنافسين وخطف الصدارة.