عمدة البندقية الإيطالية يمنح رجلًا شهادة بالغباء وبعض الركلات

عبدالعزيز التويجري رئيس الرائد سابقًا: تعبنا من إدارة فهد المطوع وأطلب رحيله اكتشاف ثقب أسود أكبر من كتلة الشمس بـ 33 مليار ضعف رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال
أكد عمدة مدينة البندقية الإيطالية، لويجي بروجنارو أنه سيعطي رجلًا شهادة بالغباء وبعض الركلات بسبب فعله الأحمق.
وفي التفاصيل، تفاجأ لويجي بروجنارو عمدة مدينة البندقية الإيطالية، برجل وصفه بأنه أحمق، قفز من مبنى عالٍ إلى قناة مائية، مؤكدًا أن السلطات تبحث عنه.
وغرد العمدة، عبر حسابه الرسمي على موقع الدوينات القصيرة، تويتر، قائلًا: إنه سيعطي الرجل شهادة بالغباء وكثيرًا من الركلات بسبب هذا الفعل الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار لويجي بروجنارو إلى أن المبنى الذي قفز منه الرجل مكوّن من 3 طوابق، موضحًا أنه سيتم القبض على الرجل وشريكه الذي صوّر الفيديو.