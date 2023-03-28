عمدة البندقية الإيطالية يمنح رجلًا شهادة بالغباء وبعض الركلات

أكد عمدة مدينة البندقية الإيطالية، لويجي بروجنارو أنه سيعطي رجلًا شهادة بالغباء وبعض الركلات بسبب فعله الأحمق.

تفاصيل الحادثة

وفي التفاصيل، تفاجأ لويجي بروجنارو عمدة مدينة البندقية الإيطالية، برجل وصفه بأنه أحمق، قفز من مبنى عالٍ إلى قناة مائية، مؤكدًا أن السلطات تبحث عنه.

وغرد العمدة، عبر حسابه الرسمي على موقع الدوينات القصيرة، تويتر، قائلًا: إنه سيعطي الرجل شهادة بالغباء وكثيرًا من الركلات بسبب هذا الفعل الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار لويجي بروجنارو إلى أن المبنى الذي قفز منه الرجل مكوّن من 3 طوابق، موضحًا أنه سيتم القبض على الرجل وشريكه الذي صوّر الفيديو.