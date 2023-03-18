وذكرت وكالة “رويترز” أن عناصر من الشرطة الباكستانية دخلت منزل عمران خان في لاهور،  والذي كان مسرحا لاشتباكات عنيفة بين أنصاره وقوات الأمن خلال الأيام الماضية.

وأظهرت مقاطع فيديو دخول عشرات عناصر الشرطة إلى المنزل عبر البوابة الرئيسية، قبل أن تتوجه إلى المبنى الرئيسي فيه.