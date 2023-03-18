أمر رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بتشكيل لجنة لقيادة حزبه في حالة اعتقاله، قبيل مثوله أمام محكمة أصدرت أوامر بالقبض عليه، فيما اقتحمت عناصر الشرطة الباكستانية منزل في لاهور.

Footage of Imran Khan's residency, where Police broke the main door and entered the property. pic.twitter.com/YfTga8lSUD — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) March 18, 2023

رسالة عمران خان

وأضاف عمران، من أمام منزله في لاهور قبل التوجه إلى إسلام أباد في وقت مبكر من اليوم السبت، “شكلت لجنة ستتخذ قرارات مرة واحدة إذا كنت داخل السجن”.

كما قال إن هناك 94 قضية ضده، مؤكدًا في الوقت عينه أنه لا يوجد سبب لاعتقاله الآن، لأنه أفرج عنه بكفالة في جميع قضاياه، بحسب رويترز.

وإذا أدين في قضية، فقد يواجه خان تنحية من خوض الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر.

حياتي مهددة

إلى ذلك، أوضح خان الذي تعرض سابقًا لمحاولة اغتيال، أن حياته مهددة أكثر مما كانت عليه في السابق، مشيراً إلى أنه قلق من رد الفعل على اعتقاله أو أي محاولة لاغتياله.

وقال إن الجيش كان له دور في طرده من السلطة بعد توتر العلاقات مع قائد الجيش السابق الجنرال قمر جاويد باجوا الذي تقاعد في نوفمبر/تشرين الثاني. كما أضاف أن القائد الجديد الجنرال عاصم منير، كان يتبع نفس السياسة.

جلسة المحاكمة

ومن المقرر استئناف الاستماع في قضايا ضد عمران خان، الذي من المتوقع أن يتم اعتقاله، حسبما أفاد في تغريدة قبيل محاكمته اليوم، قائلاً “من الواضح الآن أنه على الرغم من الإفراج عني بكفالة في جميع القضايا، فإن حكومة الحركة الديمقراطية الشعبية تعتزم اعتقالي. على الرغم من معرفتي بنواياهم الخبيثة، فأنا أتوجه إلى إسلام أباد والمحكمة لأنني أؤمن بسيادة القانون. لكن يجب أن يكون النية السيئة لعصابة المحتالين واضحة للجميع “، على حد تعبيره.

دخلت عناصر من الشرطة الباكستانية، السبت، منزل رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور، شرقي البلاد، في وقت توجه هو إلى العاصمة إسلام أباد من أجل المثول أمام المحكمة.

اقتحام منزل عمران خان

وذكرت وكالة “رويترز” أن عناصر من الشرطة الباكستانية دخلت منزل عمران خان في لاهور، والذي كان مسرحا لاشتباكات عنيفة بين أنصاره وقوات الأمن خلال الأيام الماضية. وأظهرت مقاطع فيديو دخول عشرات عناصر الشرطة إلى المنزل عبر البوابة الرئيسية، قبل أن تتوجه إلى المبنى الرئيسي فيه.

إغلاق العاصمة باكستان

أغلقت السلطات الباكستانية أجزاء من العاصمة إسلام أباد، اليوم السبت، ونشرت الآلاف من قوات الأمن، استعدادا لجلسة استماع يمثل فيها رئيس الوزراء السابق عمران خان أمام المحكمة على خلفية اتهامات بالفساد بعدما تمكن من الفرار من الاعتقال لمدة أسبوع وسط اشتباكات عنيفة.

وصدرت توصيات للسكان بالقرب من مجمع المحاكم، حيث تعقد الجلسة، بالبقاء داخل منازلهم، كما تم حظر الأنشطة السياسية والتجمعات، وتفتيش السيارات قبل دخولها العاصمة.