أمر رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بتشكيل لجنة لقيادة حزبه في حالة اعتقاله، قبيل مثوله أمام محكمة أصدرت أوامر بالقبض عليه، فيما اقتحمت عناصر الشرطة الباكستانية منزل في لاهور.

Footage of Imran Khan's residency, where Police broke the main door and entered the property. pic.twitter.com/YfTga8lSUD

— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) March 18, 2023