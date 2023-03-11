عمره تجاوز الـ80 عاماً.. قصة علم سعودي نادر لم تشاهده من قبل 

روى باحث في منطقة تبوك قصة واحد من أقدم الأعلام السعودية التي رفعت في عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه-.

فيديو | من أقدم الأعلام التي رفعت في عهد المؤسس .. وما يزال يحظى بعناية ورعاية واهتمام#برنامج_120#يوم_العلم#الإخبارية pic.twitter.com/41picdS8Yd — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 11, 2023

وقال الباحث عبد الله العمراني، الذي يعد أحد أبرز المهتمين بالتاريخ في منطقة تبوك، إن متحفه الخاص يحتوي على كثير من المقتنيات التي تعكس تاريخ المملكة، وتاريخ منطقة تبوك بشكل خاص، ومن بينها هذا العلم النادر.

أغلى وأعز المقتنيات

وأضاف العمراني في لقاء على قناة “الإخبارية”: “هذا العلم يعد من أغلى وأعز المقتنيات الموجودة في متحفي الخاص، وعمره يزيد على 80 عاماً، وتحديداً عام 1359 هجرية”.

وتابع “العلم هذا كان مرفوعاً على إحدى الدوائر الحكومية، أي بعد صدور نظام رفع العلم في 1973 م، وتمت خياطته بالقماش الساحلي، وصُبغ باللون الأخضر، وكتبت عبارة التوحيد عليه بالقماش الساحلي أيضاً، باللون الأبيض دون صباغة”.