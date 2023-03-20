عمر السومة يحسم مصيره مع الأهلي

كشفت تقارير أن اللاعب السوري عمر السومة، لاعب النادي الأهلي المعار لنادي العربي القطري، حسم مصيره مع الراقي خلال الفترة المقبلة.

وكان السومة انضم لنادي العربي مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة من الأهلي، بعد هبوط الأخير لـ دوري يلو.

قرار عمر السومة

وبحسب تقارير قطرية، فإن السومة لن يجدد إعارته مع العربي، وسيعود إلى الأهلي بعد نهاية الموسم الحالي.

ولا يرغب الأهلي في التفريط في عمر السومة، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع الراقي من تسجيل الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات.

وفي سياق آخر، يبحث النادي الأهلي، برئاسة وليد معاذ، عن إيجاد حل لأزمة منع الفريق من قيد الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات، بعد قرار صدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم الخميس الماضي.

وقال القانوني الرياضي أحمد الشيخي حول هذا الأمر: “الراقي يستطيع الحصول على التدابير الوقتية في حال قدم سبب مقنع إلى الفيفا، وفي هذه الحالة، إجراءات محكمة كاس ستكون مختلفة، لأنها ستخاطب الفيفا بشأن التدابير الوقتية للراقي”.

وأضاف الشيخي: “الفيفا قرر معاقبة الراقي رياضيًّا ومنعه من التسجيل لفترتين، بسبب الفترة المحمية وتكرار المخالفات في قضايا متعددة من ضمنها قضية النقاز، قرار الخميس من الفيفا جاء بسبب قضية اللاعب الجامايكي لويس غرابان، الذي لم يدفع له الأهلي عبر إدارته بسبب عدم قدرتها على إتمام التحويل البنكي”.