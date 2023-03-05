Icon

مساعي الخيرية تطلق “مبادرة التطوير القيادي للفتيات” Icon وظائف للمواطنين فقط بجامعة الملك فيصل على نظام العقود Icon ميسي يستعيد بريقه مع باريس سان جيرمان Icon عملية جراحية دقيقة في الرأس تعيد الحركة لمصابة بالشلل بالهفوف Icon 54 إصابة كورونا و49 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة Icon أرقام مميزة لـ كاكو مع التعاون Icon إحباط محاولة تهريب 2.7 طن من نبات القات المخدر Icon دراسة توضح تأثير الضوضاء على صحة القلب Icon نهاية صمود الشباب على ملعبه Icon 20 ألف موظف ومتطوع لخدمة قاصدي المسجد الحرام في رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
استغرقت ثلاث ساعات

عملية جراحية دقيقة في الرأس تعيد الحركة لمصابة بالشلل بالهفوف

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ مساءً
عملية جراحية دقيقة في الرأس تعيد الحركة لمصابة بالشلل بالهفوف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك فهد بالهفوف من إعادة الحركة لمريضة تعاني من شلل تام في الأطراف اليمنى في عملية استغرقت ثلاث ساعات.

وأوضح تجمع الأحساء الصحي أن المريضة أُدخلت طوارئ المستشفى وهي تعاني من عدم قدرتها على تحريك الأطراف اليمني وعدم القدرة على المشي، وتم إجراء الفحوصات السريرية اللازمة وعمل الأشعة وتبين وجود التهاب شديد في الدماغ مع تجمع بؤرات صديدية تحت الأم الجافية، وتقرر إجراء عملية جراحية لرفع الجمجمة وسحب التجمعات الصديدية المتعددة فوق قشرة الدماغ وتحت الأم الجافية وتقليل ضغط الدماغ.

المريضة تستعيد الحركة

وأشار” التجمع” إلى أن المريضة استعادت القدرة على تحريك جميع الأطراف والمشي، وسيتم استكمال علاج المريضة بالمضادات الحيوية اللازمة وتخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي مكثف يساعدها على العودة للحياة الطبيعية.

يذكر أن مستشفى الملك فهد بالهفوف مرجع طبي على مستوى محافظة الأحساء، وخلال العام الماضي أجريت أكثر من 6000 عملية جراحية منها عمليات نوعية تتطلب تخصصًا دقيقًا، فيما قدم الخدمة لأكثر من 142،589 مراجعًا للعيادات الخارجية، وبلغ عدد المنومين 11،020 مريضًا في حين استقبل قسم الطوارئ 112 ألف مراجع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد السهلاوي: موقع Transfer Market يظلم القيمة التسويقية لـ اللاعب السعودي
الرياضة

محمد السهلاوي: موقع Transfer Market يظلم القيمة...

الرياضة
دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا
غرائب

دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا

غرائب
تشكيل الهلال لمواجهة ريال مدريد
الرياضة

تشكيل الهلال لمواجهة ريال مدريد

الرياضة
أزمة الـ 12 دقيقة تُخرج رئيسي النصر والباطن عن صمتهما
الرياضة

أزمة الـ 12 دقيقة تُخرج رئيسي النصر...

الرياضة
الدولار يتكبد خسائر بسبب الصين
السوق

الدولار يتكبد خسائر بسبب الصين

السوق
لحظة صمت طلبها فريق الإنقاذ السعودي أملًا في العثور على ناجين بغازي عنتاب
السعودية اليوم

لحظة صمت طلبها فريق الإنقاذ السعودي أملًا...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف
متحدث الصحة: خدمة وصفتي مستمرة في 1417 مركزًا صحيًا
أخبار رئيسية

متحدث الصحة: خدمة وصفتي مستمرة في 1417...

أخبار رئيسية