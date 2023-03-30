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ضمن منافسات الجولة الـ22

عودة الدوري المصري بـ3 مباريات اليوم

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
عودة الدوري المصري بـ3 مباريات اليوم
المواطن - فريق التحرير

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يعود الدوري المصري لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، بـ3 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الـ22، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

3 مباريات اليوم

وتُقام 3 مباريات اليوم عند الساعة 10:15 مساء بتوقيت السعودية، حيث يلعب سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون العرب، ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي نظيره البنك الأهلي.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ضيفًا على نظيره سموحة على استاد الإسكندرية، بحثًا عن تعديل نتائجه في الدوري المصري الممتاز، وتحقيق فوز هام خارج ملعبه.

سموحة في الدوري المصري
لاعبو سموحة

ترتيب الدوري المصري

وقبل انطلاق الجولة الـ22 اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 18 لقاء، وبفارق نقطتين عن فيوتشر، ثم بيراميدز بـ39 نقطة.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة، ثم الزمالك بـ33 نقطة، وبفارق نقطة عن المقاولون العرب، يليه المصري البورسعيدي برصيد 28 نقطة، ثم فاركو بـ27 نقطة، بالتساوي مع سموحة وغزل المحلة.

ويتواجد سيراميكا كيلوباترا في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، بالتساوي مع أسوان، ثم إنبي بـ20 نقطة، متساويًا مع الداخلية، يليه البنك الأهلي بـ17 نقطة، بالتساوي مع طلائع الجيش، ثم الإسماعيلي بـ16 نقطة، متساويًا مع حرس الحدود متذيل جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.

الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي – المصدر @Ismailyofficial
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