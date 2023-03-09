عودة الفيسبوك للنظام القديم وإلغاء الماسنجر

أعلنت الشركة المسؤولة عن منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن رغبتها في التراجع عن تغيير كبير أجرته من خلال تطبيق المراسلة Messenger منذ سنوات، وذلك من خلال إعادة الخدمة إلى التطبيق الرئيسي فيسبوك.

تطبيق الماسنجر

جاء ذلك بعد سنوات من تغير النظام في تطبيق الفيسبوك وقراءة الرسائل من خلال تطبيق الماسنجر.

وأفاد موقع ذا صن البريطاني، بأن الشبكة الاجتماعية كانت قد قسمت الخدمة بين التطبيقين بشكل مثير للجدل في عام 2014، وهو ما أجبر الملايين على تنزيل تطبيق Messenger بشكل منفصل، ولم يكن الأمر جيدًا في هذا الوقت مع المستخدمين الذين فضلوا الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد عبر منصة فيسبوك.

تسع سنوات

ولكن بعد مرور تسع سنوات، يتضح أن الفيسبوك يستعد لتغيير المسار مرة أخرى والعودة للنظام القديم من التطبيق.