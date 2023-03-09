عودة الملاحة الجوية بمطار حلب الدولي اعتبارًا من الغد

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الخميس، عودة حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتبارًا من صباح الجمعة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني، وبالتعاون مع الشركات الوطنية، أصلحت الأضرار الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب فجر الثلاثاء الماضي.

وبحسب ما نقلته وكالة “سانا” دعت الوزارة النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار إلى إعادة برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة، إضافة إلى استعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال على مدار الساعة.