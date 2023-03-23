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كاد أن يلقيها في سلة المهملات

عودة كاميرا لمالكها بعد سقوطها بالنهر قبل 13 عامًا

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
عودة كاميرا لمالكها بعد سقوطها بالنهر قبل 13 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت صحيفة إنديان إكسبرس الهندية، أن كاميرا رقمية مفقودة عادت إلى مالكها الأصلي أخيرًا، ومعها مجموعة من الصور القديمة التي تحويها، وذلك بعد 13 عامًا من سقوطها في نهر كولورادو بالولايات المتحدة.

من طراز أوليمبوس

وفقدت صاحبة الكاميرا، كورال أماي، كل أمل في العثور عليها مرة أخرى، بعد إسقاطها في النهر، وبضياعها ضاع أملها أيضًا في استعادة صور حفل زفاف صديقتها المقربة وحفلة توديع العزوبية؛ لأنها لم تكن قد حفظتها على الكمبيوتر.

وظهرت الكاميرا الزرقاء من طراز أوليمبوس من جديد، بعد أن عثر عليها سبنسر غرينر، من سكان كولورادو أثناء رحلة صيد.

عثر عليها بقاع مياه

وقال غرينر في تصريح لمحطة تلفزيون كي دي في آر، في دنفر كولورادو الأمريكية: إنه عثر عليها في قاع مياه، وكاد أن يلقي بها في سلة المهملات لحالتها المتهالكة، لكن بعد فحصها تمكن من استخراج بطاقة الذاكرة الخاصة بها، واستعادة مجموعة من الصور.

ونشر غرينر بعض الصور المستعادة على مجموعة محلية في مدينة دورانجو على فيسبوك على أمل العثور على صاحب الكاميرا، وكتب: هل تزوجت يوم 12 يونيو 2010 في منطقة دورانجو؟ هل لديك عربة ستايشن واغن مطاطية قبيحة في حفل توديع العزوبية الخاص بك. هل تعرف أيًّا من هؤلاء الأشخاص؟ إذا كان الأمر كذلك يرجى الاتصال بي. بالأمس عثرت على كاميرا في أنيماس أثناء الصيد. أود إعادة الصور إلى مالكها إذا كان بإمكاني العثور عليه أو عليها. الكاميرا من نوع أوليمبوس زرقاء لا يمكن إصلاحها كثيرًا، لكنني تمكنت من قراءة البطاقة.

التعرف على الموجودين

وفي غضون ساعات، بدأ الناس في التعرف على الموجودين في الصور، وتمكن الزوجان من العثور على صور من زفافهما. وبعد اتصالهما بصاحبة الكاميرا، كورال أماي، أعربت عن بالغ سعادتها بالخبر.

 

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