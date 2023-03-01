عودة 5 لاعبين تنعش الاتحاد ضد الخليج

انتعشت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعودة أكثر من لاعب مؤثر قبل مواجهته المقبلة ضد الخليج، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الاتحاد مكتمل الصفوف

وتلقى المدير الفني البرتغالي نونو سانتو دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الخليج، بعد مشاركة كل من؛ المغربي عبدالرزاق حمدالله، حمدان الشمراني، أحمد شراحيلي وعبدالرحمن العبود في التدريبات الجماعية.

وغاب عبدالرزاق حمدالله عن الاتحاد في المباريات الأخيرة، بسبب تعرضه لإصابة عضلية، ولكنه تعافى وشارك في التدريبات اليومين الماضيين، لتتأكد جاهزيته للمشاركة ضد الخليج.

وتعافى حمدان الشمراني من الإصابة التي كان يُعاني منها، فيما غاب عبدالرحمن العبود للاستبعاد منذ منافسات كأس السوبر السعودي، لأسباب انضباطية، وأكدت تقارير أن الإدارة نجحت في تقريب وجهات النظر بين اللاعب والمدرب.

وعاد المدافع أحمد شراحيلي للتدريبات الجماعية بنادي الاتحاد، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الرائد، كما تشهد مباراة الخليج عودة أحمد حجازي للمشاركة بعد غيابه في آخر لقاء بسبب تراكم البطاقات.

العميد في مواجهة الخليج

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضد الاتحاد، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الثاني برصيد 41 نقطة.