Icon

محمية الإمام تركي طبيعة خلابة تُمتع الأعين بلوحات جمالية ساحرة Icon كارلوس جونيور الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف Icon يوم العلم .. يجسد معاني الفخر والعزة والوحدة والسيادة Icon 4 أدوات للسلامة يجب توافرها في منزلك Icon ضبط 17 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين Icon عودة 5 لاعبين تنعش الاتحاد ضد الخليج Icon مزاد لبيع أرض في حي الياسمين بالرياض Icon ابن عطية يُرشح ثنائي المغرب ليوفنتوس Icon البيئة: متوسط أمطار يناير الأعلى منذ 40 عامًا Icon لأول مرة.. الحج والعمرة تُدرب قائدي مجموعات الحجاج من بلادهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

عودة 5 لاعبين تنعش الاتحاد ضد الخليج

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ مساءً
عودة 5 لاعبين تنعش الاتحاد ضد الخليج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتعشت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعودة أكثر من لاعب مؤثر قبل مواجهته المقبلة ضد الخليج، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الاتحاد مكتمل الصفوف

وتلقى المدير الفني البرتغالي نونو سانتو دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الخليج، بعد مشاركة كل من؛ المغربي عبدالرزاق حمدالله، حمدان الشمراني، أحمد شراحيلي وعبدالرحمن العبود في التدريبات الجماعية.

وغاب عبدالرزاق حمدالله عن الاتحاد في المباريات الأخيرة، بسبب تعرضه لإصابة عضلية، ولكنه تعافى وشارك في التدريبات اليومين الماضيين، لتتأكد جاهزيته للمشاركة ضد الخليج.

عبدالرزاق حمدالله ضد الشباب
حمدالله – المصدر @Hamedallah_9

وتعافى حمدان الشمراني من الإصابة التي كان يُعاني منها، فيما غاب عبدالرحمن العبود للاستبعاد منذ منافسات كأس السوبر السعودي، لأسباب انضباطية، وأكدت تقارير أن الإدارة نجحت في تقريب وجهات النظر بين اللاعب والمدرب.

حمدان الشمراني
الشمراني – المصدر @ittihad

وعاد المدافع أحمد شراحيلي للتدريبات الجماعية بنادي الاتحاد، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الرائد، كما تشهد مباراة الخليج عودة أحمد حجازي للمشاركة بعد غيابه في آخر لقاء بسبب تراكم البطاقات.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

العميد في مواجهة الخليج

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضد الاتحاد، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإطاحة بعدة جناة أثاروا نعرات قبلية ونقلوا مخالفين
أخبار أمنية

الإطاحة بعدة جناة أثاروا نعرات قبلية ونقلوا...

أخبار أمنية
توقعات طقس اليوم: رياح وغبار مع أمطار
السعودية اليوم

توقعات طقس اليوم: رياح وغبار مع أمطار

السعودية اليوم
موعد مباراة ضمك ضد النصر والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة ضمك ضد النصر والقنوات الناقلة

الرياضة
القبض على شخص دهس أحد المارة أمام مرفق تعليمي بالرياض
أخبار أمنية

القبض على شخص دهس أحد المارة أمام...

أخبار أمنية
وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
مشرف تربوي: وجود الطالب حضوريًا أفضل في العملية التعليمية
السعودية اليوم

مشرف تربوي: وجود الطالب حضوريًا أفضل في...

السعودية اليوم
النفط يغلق على انخفاض طفيف
السوق

النفط يغلق على انخفاض طفيف

السوق
الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
أخبار رئيسية

الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة...

أخبار رئيسية