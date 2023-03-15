عوض بن خزيم يزور جامعة جازان ويقدم محاضرة عن مستقبل التعليم

زار عوض بن خزيم، رئيس جامعة شقراء وعضو مجلس الشورى، جامعة جازان، وقدم محاضرة بعنوان مستقبل التعليم ووظائف المستقبل.

جانب من زيارتنا لـ #جامعة_جازان، وذلك لتقديم محاضرة بعنوان: #مستقبل_التعليم_ووظائف_المستقبل

كان حضورًا مميزًا ونقاشاً مثمر ولله الحمد. شكرًا لراعي هذا اللقاء معالي رئيس الجامعة د. #مرعي_القحطاني، والشكر موصول لـ #مجلس_الجامعة، وجميع الحضور شكرًا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال pic.twitter.com/9YphYezQpe — أ.د. عوض بن خزيم آل مارد الاسمري (@Dr_awadAlasmari) March 14, 2023

وقال ابن خزيم في تغريدة على موقع تويتر: إنه كان حضورًا مميزًا ونقاشًا مثمرًا، ووجه الشكر لرئيس الجامعة د. مرعي القحطاني، لرعايته اللقاء، ومجلس الجامعة، وجميع الحضور، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

ونشر رئيس جامعة شقراء مقتطفات من المحاضرة على موقع تويتر، حيث بينت اللقطات تفاعلًا مميزًا بين الحضور.