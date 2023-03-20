غازي الذيابي: أحلم برئاسة نادي النصر

كشف غازي الذيابي، أحد مشاهير سناب شات، عن رغبته في قيادة نادي النصر، مؤكدًا أنه يحب كرة القدم بشكل عام، وبالتحديد نادي النصر وقادر على رئاسته.

وأضاف الذيابي، في مقطع فيديو مصور، أنه يترك الأمر للقدر والأيام، ولكن لو تحقق الأمر سيكون أسعد الناس بهذا الخبر.

ردود أفعال

وتفاعل مواطنون على موقع تويتر مع تصريحات مشهور سناب شات، حيث غرد خلدون بن مهنا، قائلًا: الصراحة يا غازي بيني وبينك ودي تصير عضو شرف، الرئاسة صعبة جدًّا جدًّا بكل أمانة.

أما ريما فعلقت بالقول: “يا ليت والله تكون رئيس النصر غازي الذيابي”.

ودعت له نوف بقولها: “يا رب أشوفه رئيس النصر”.