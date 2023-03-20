غازي الذيابي: أحلم برئاسة نادي النصر

كريستيان جوانكا الأكثر تسديدًا أطعمة ينصح بتناولها في وجبة السحور لتجنب العطش توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل في رمضان جهود مكثفة لرجال المرور خلال وقت صلاة الجمعة في الحرم المكي خروف وقفة .. أبرز عادات الشعوب في استقبال رمضان المنتخب المصري يسعى لمواصلة تفوقه على مالاوي مانشستر سيتي قد يفقد هالاند ضد ليفربول اليابان تتيح تأشيرة الدخول إلكترونيًا للسعوديين والمقيمين في المملكة خالد الفراج يقلد بايدن ببراعة للمرة الثانية حارس زعيم كوريا الشمالية يواجه عقوبة شديدة بسبب سترة متسخة
كشف غازي الذيابي، أحد مشاهير سناب شات، عن رغبته في قيادة نادي النصر، مؤكدًا أنه يحب كرة القدم بشكل عام، وبالتحديد نادي النصر وقادر على رئاسته.
وأضاف الذيابي، في مقطع فيديو مصور، أنه يترك الأمر للقدر والأيام، ولكن لو تحقق الأمر سيكون أسعد الناس بهذا الخبر.
وتفاعل مواطنون على موقع تويتر مع تصريحات مشهور سناب شات، حيث غرد خلدون بن مهنا، قائلًا: الصراحة يا غازي بيني وبينك ودي تصير عضو شرف، الرئاسة صعبة جدًّا جدًّا بكل أمانة.
أما ريما فعلقت بالقول: “يا ليت والله تكون رئيس النصر غازي الذيابي”.
ودعت له نوف بقولها: “يا رب أشوفه رئيس النصر”.
كمنتالبيسش
؟؟؟