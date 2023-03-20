غرامات تصل إلى مليون ريال لمخالفي الأنشطة السياحية

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شددت وزارة السياحة على ضرورة تعديل الأوضاع وفق لوائح نظام السياحة الجديد، لتجنب تطبيق العقوبات.
وأشارت الوزارة، في تغريدة على موقع تويتر، إلى أن الغرامات تصل إلى مليون ريال أو الإغلاق لممارسي الأنشطة السياحية المخالفين.
وأكدت وزارة السياحة، في وقت سابق، أن نظام السياحة الجديد يساهم في تقديم الحلول والتسهيلات لتحقيق مستهدفات إستراتيجية السياحة الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن أبرز ما يتضمنه النظام هو اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة في المرافق السياحية لمواجهة المخاطر بالتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية لتوفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة، وأيضًا تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للاستشارات السياحية ومرافق الضيافة والأنشطة السياحية الموجودة من خلال مركز خدمة شامل ومنصة إلكترونية موحدة.
وضمن مستهدفات نظام السياحة وضع خطة القوى العاملة السنوية بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين والمعايير اللازمة من الجهة المختصة بناء على تصنيف منظمة السياحة العالمية، مع تفعيل تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية لخلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة مستقبلًا، وسادسًا حماية سمعة السياحة في المملكة والوجهات والمقومات السياحية وإبراز قيمتها وأهميتها.