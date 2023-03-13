غرفة الزلفي تعلن 40 وظيفة شاغرة وفنية عبر ملتقى التوظيف غداً

أعلنت غرفة الزلفي بالتعاون مع الكلية التقنية للبنين بالزلفي عن إقامة ملتقى توظيف “وظائف هندسية وفنية” لدى شركة الأومير للتجارة والمقاولات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

– مهندس مدني.

– مهندس ميكانيكي.

– فني ميكانيكي.

– فني كهربائي.

التفاصيل:

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موعد الملتقى:

– غداً الثلاثاء 2023/03/14م (الساعة 9:30 صباحاً).

مكان الملتقى:

– مقر الغرفة – مسرح الفوزان.