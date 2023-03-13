غرفة الزلفي تعلن 40 وظيفة شاغرة وفنية عبر ملتقى التوظيف غداً

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أعلنت غرفة الزلفي بالتعاون مع الكلية التقنية للبنين بالزلفي عن إقامة ملتقى توظيف “وظائف هندسية وفنية” لدى شركة الأومير للتجارة والمقاولات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– مهندس مدني.
– مهندس ميكانيكي.
– فني ميكانيكي.
– فني كهربائي.
التفاصيل:
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– غداً الثلاثاء 2023/03/14م (الساعة 9:30 صباحاً).
– مقر الغرفة – مسرح الفوزان.