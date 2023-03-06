غرق مركب مصرية بنهر النيل وجاري البحث عن المفقودين

كشفت وسائل إعلام مصرية عن غرق مركب شراعي اليوم الاثنين في نهر النيل في محافظة أسوان جنوب مصر، بينما مصير 6 أشخاص كانوا على متنه لا يزال مجهولًا.

تفاصيل الحادث

ووفقًا لوسائل الإعلام، تلقت أجهزة الأمن المصرية، بلاغًا بتعرض مركب شراعي للغرق في نهر النيل قرب “كوبري كلابشة” في محافظة أسوان، وفقدان 6 أشخاص كانوا على متنه.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، إلى موقع الحادث مدعومة بسيارات إسعاف، للبحث عن المفقودين الستة وهم (آباء وأبناؤهم)، وقد أفادت التحريات الأولية بوجودهم على متن المركب لحظة الغرق.