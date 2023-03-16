غرق 14 شخصًا بفيضانات ضربت الولايات المنكوبة بتركيا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأربعاء، أن 14 شخصًا، على الأقل، لقوا حتفهم وصار خمسة آخرون في عداد المفقودين، جراء فيضانات عارمة ضربت جنوب شرق تركيا.

حصيلة القتلى

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع حيث يعتقد أن عدة أشخاص آخرين مفقودون.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية للأنباء، فقد لقي 12 شخصًا حتفهم في محافظة “شانلي أورفة”، المتاخمة للحدود السورية، بينما لقي شخصان حتفهما بمحافظة “أديمان” على بعد 110 كيلومترات إلى الشمال.

أعداد المفقودين

وجرفت مياه الفيضانات في محافظة أديمان، منزل حاوية، كان يؤوي أسرة بمنطقة، توت” بالمحافظة؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وقالت قناة “تي آر تي”: إن أربعة أشخاص كانوا يسكنون منزل الحاوية في عداد المفقودين.

جهود الإنقاذ

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان، أن أكثر من 500 فرد إنقاذ، من بينهم غواصون، انضموا لجهود الإنقاذ في شانلي أورفة وأديمان.

وكان زلزال مدمر ضرب المنطقة، الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل حوالي 48 ألف شخص وإجلاء حوالي مليوني شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة، مثل الخيام والحاويات.

منازل سكنية

وتم إغلاق مدارس في “شانلي أورفة”، حيث غرقت منازل سكنية أيضًا وحثت السلطات السكان المحليين على الانتقال إلى مناطق آمنة.

وغمرت مياه الفيضان عدة خيام تؤوي ناجين من الزلزال، لتصبح ظروف الضحايا أسوأ، ومن بينهم أطفال ومسنون.

وأعلن خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة على المنطقة.