Icon

لا علاقة لـ الكوارع بزيادة الكولاجين في الجسم Icon أول مكالمة بين وزيري دفاع واشنطن وموسكو بعد حادث البحر الأسود Icon تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات Lenovo Icon قرار مفاجئ من الهلال قبل مواجهة النصر والاتحاد في دوري روشن Icon حالة واحدة تمنح لجنة الانضباط الفرصة لمعاقبة كريستيانو رونالدو Icon إحباط تهريب مخدرات بطريقة مبتكرة بمطار القاهرة Icon توقعات باستمرار الأمطار على الرياض يعقبها كتلة هوائية Icon هدف يُهدي الريال ضد ليفربول بطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا Icon غرق 14 شخصًا بفيضانات ضربت الولايات المنكوبة بتركيا Icon نابولي يعبر فرانكفورت بثلاثية ويصعد لربع نهائي دوري الأبطال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع

غرق 14 شخصًا بفيضانات ضربت الولايات المنكوبة بتركيا

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ صباحاً
غرق 14 شخصًا بفيضانات ضربت الولايات المنكوبة بتركيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأربعاء، أن 14 شخصًا، على الأقل، لقوا حتفهم وصار خمسة آخرون في عداد المفقودين، جراء فيضانات عارمة ضربت جنوب شرق تركيا.

حصيلة القتلى

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع حيث يعتقد أن عدة أشخاص آخرين مفقودون.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية للأنباء، فقد لقي 12 شخصًا حتفهم في محافظة “شانلي أورفة”، المتاخمة للحدود السورية، بينما لقي شخصان حتفهما بمحافظة “أديمان” على بعد 110 كيلومترات إلى الشمال.

أعداد المفقودين

وجرفت مياه الفيضانات في محافظة أديمان، منزل حاوية، كان يؤوي أسرة بمنطقة، توت” بالمحافظة؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وقالت قناة “تي آر تي”: إن أربعة أشخاص كانوا يسكنون منزل الحاوية في عداد المفقودين.

جهود الإنقاذ

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان، أن أكثر من 500 فرد إنقاذ، من بينهم غواصون، انضموا لجهود الإنقاذ في شانلي أورفة وأديمان.

وكان زلزال مدمر ضرب المنطقة، الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل حوالي 48 ألف شخص وإجلاء حوالي مليوني شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة، مثل الخيام والحاويات.

منازل سكنية

وتم إغلاق مدارس في “شانلي أورفة”، حيث غرقت منازل سكنية أيضًا وحثت السلطات السكان المحليين على الانتقال إلى مناطق آمنة.

وغمرت مياه الفيضان عدة خيام تؤوي ناجين من الزلزال، لتصبح ظروف الضحايا أسوأ، ومن بينهم أطفال ومسنون.

وأعلن خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة على المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماسك يهدد بفصل موظفي تويتر بسبب فيديو بايدن
العالم

ماسك يهدد بفصل موظفي تويتر بسبب فيديو...

العالم
ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني
المجتمع

ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني

المجتمع
تحذير من إساءة استعمال الوثائق السرية الحكومية
السعودية اليوم

تحذير من إساءة استعمال الوثائق السرية الحكومية

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا
غرائب

دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا

غرائب
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

السعودية اليوم
وزير الدفاع البريطاني: علاقتنا مع المملكة قوية وعميقة
السعودية اليوم

وزير الدفاع البريطاني: علاقتنا مع المملكة قوية...

السعودية اليوم
السعودية اليوم

تدريب 3 آلاف موجه طلابي لتنمية قدراتهم...

السعودية اليوم